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Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

2020 Ocak ayında emeklilere yapılacak olan zam ile birlikte emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemeleri de yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 391 liraya varan artış yaşanacak. Peki emeklilere Ocak ayında yapılacak olan zam sonrası en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 09:46 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 09:49
Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü şimdiden Ocak artışında.

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Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Zam oranını enflasyon göstereceğinden, merakla bekleniyor.

Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak.

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