Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

2020 Ocak ayında emeklilere yapılacak olan zam ile birlikte emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemeleri de yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 391 liraya varan artış yaşanacak. Peki emeklilere Ocak ayında yapılacak olan zam sonrası en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...