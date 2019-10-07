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> Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
2020 Ocak ayında emeklilere yapılacak olan zam ile birlikte emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemeleri de yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 391 liraya varan artış yaşanacak. Peki emeklilere Ocak ayında yapılacak olan zam sonrası en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 09:46
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 09:49
Emeklilerin gözü şimdiden Ocak artışında.
Zam oranını enflasyon göstereceğinden, merakla bekleniyor.
Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.
Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak.