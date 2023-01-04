Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Program çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.