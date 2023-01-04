Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Ev sahibi olmak isteyen orta gelir düzeyine sahip milyonlarca vatandaş "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyanın detaylarını açıkladı. Peki 'Yeni Evim' projesi ile orta gelirliye konut kampayasında kredi faiz oranı ne kadar oldu? Ödemeler nasıl olacak? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru şartları neler? Konutlar kiralanıp satılabilecek mi? Başvurular ne zaman başlayacak? Yaş şartı olacak mı? İşte tüm merak edilenler...