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Haberler Galeri Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Ev sahibi olmak isteyen orta gelir düzeyine sahip milyonlarca vatandaş "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyanın detaylarını açıkladı. Peki 'Yeni Evim' projesi ile orta gelirliye konut kampayasında kredi faiz oranı ne kadar oldu? Ödemeler nasıl olacak? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru şartları neler? Konutlar kiralanıp satılabilecek mi? Başvurular ne zaman başlayacak? Yaş şartı olacak mı? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:45 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 12:13
Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Orta gelirliye konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu? Orta gelir grubu şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte orta gelirliye konut kampanyası ile ilgili tüm merak edilenler...

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Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık. Program kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi.

Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Program çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI KATILIM ŞARTLARI

Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nda kredi faizi ne oldu? Başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak?

Ayrıca, 1. bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

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