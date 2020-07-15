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Haberler Galeri Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, araba almaya başladı. Bu konuda da araştırma yapan vatandaşlar ucuz ve sıfır araç fiyatlarını merak ediyor. İşte en ucuz sıfır araç fiyatları...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:47 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:09
Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

Otomobil fiyatlarının neredeyse her gün yükseldiği şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği şeylerin başında sıfır araç fiyatları geliyor.

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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

Pandemi dolayısıyla sıfır araç satışlarında durgun bir dönem geçirilse de araç fiyatları yakından takip ediliyor.

Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

Fiat Panda
103 bin 900 lira.

Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

Renault Symbol
112 bin 250 lira.

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