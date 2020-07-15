Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz otomobil fiyatları!

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, araba almaya başladı. Bu konuda da araştırma yapan vatandaşlar ucuz ve sıfır araç fiyatlarını merak ediyor. İşte en ucuz sıfır araç fiyatları...