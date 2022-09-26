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Haberler Galeri PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?

PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman olacak? 2022 PTT personel alım şartları belli mi? PTT başvuruları tarihleri ne zaman? soruları araştırılıyor. PTT kadrosunda yer almak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun ne zaman ne şekilde yapılacağını merak ediyor. İşte PTT personel alımına dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:19
PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?
PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?

2022 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı için gerekli şartlar neler? PTT hangi kadrolarda personel alımı yapacak? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İşte 2022 PTT personel alımına ilişkin merak edilen detaylar...

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PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?
PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?

2022 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri belli olduğunda haberimizde detayları yer alacaktır.

PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?
PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?

2022 PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?
PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?
PTT personel alım başvuruları ne zaman? 2022 PTT başvuru şartları neler?

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

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