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Haberler Galeri PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT bünyesinde çalışmak isteyenler personel alım tarihlerini araştırıyor. 2024 PTT personel alımlarının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki PTT bu yıl personel alımı yapacak mı? PTT personel alım tarihleri belli mi? PTT hangi branşlarda personel alımı yapacak? PTT personel alım şartları neler? İşte tüm detaylar...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:09

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT personel alımı yapacak mı? PTT personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? PTT bu yıl hangi branşlarda personel alımı yapacak? soruları merak ediliyor. İşte 2024 PTT personel alımına ilişkin merak edilenler...

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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2024 yılı için PTT personel alımı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Personel alımına ilişkin duyuru yayınlandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak