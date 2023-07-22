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Haberler Galeri PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alım ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım tarihleri belli oldu mu? soruları Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda çalışmak isteyenler tarafından araştırılıyor. PTT personel alımına ilişkin branş ve tarih araştırmaları yoğun olarak sürüyor. İşte 2023 PTT personel alımına ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:38

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?
PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?

PTT 2023'de personel alımı yapacak mı? PTT personel alım tarihleri netleşti mi? PTT hangi branşlarda personel alımı yapacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte 2023 PTT personel alım detayları...

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PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?
PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?

2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?
PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?
PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?
PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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