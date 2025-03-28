Ticaret Bakanlığı olarak özellikle Bayram Öncesinde Ramazan ayı boyunca 81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla sadece Mart ayında yapılan denetimlerimizde 46.474 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 9.525 firma ve 46.507 ürün neticesince 134,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret İl müdürlüklerimizin 2025 yılının ilk 3 ayında yaptıkları denetimlerin toplamında ise 25.783 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 296,4 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret İl Müdürlüklerimiz 2025 yılı ilk 3 ayında ise toplamda 108.802 firmada, 8.922.234 ürünü denetlemiş bulunmaktadırlar.