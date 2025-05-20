Sebze-meyvede fahiş fiyatlara geçit yok! Yeni düzenleme yolda

AHaber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"YASA BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ"

Güllü, gıda fiyatlarının halkı gerçekten zor durumda bıraktığını belirtti. Fahiş fiyatların, stokçuluğun ve aracıların üreticiden tüketiciye kadar olan tüm süreci olumsuz etkilediğini söyledi. Üreticilerin değil aracıların kazandığını belirten Güllü, ürünlerin mutlaka hal sistemine girilmesi gerektiğini vurguladı. Stokçulara yönelik yeni düzenleme ile ürünlerini çöpe dökenlere yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Ayrıca, marketlerin, sebze ve meyvelerin bir kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacağını söyledi.

Güllü, tüketicilerin hal kayıt sistemini kullanarak alış fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Yeni Hal Yasası'nın, haksız rekabeti önleyeceğini ve fiyatların daha şeffaf hale geleceğini belirtti. Güllü, Yeni Hal Yasası'nın bir an önce uygulamaya alınmasını istediğini vurguladı.