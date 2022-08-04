Haberler Galeri Son dakika... EYT Yasasında primler nasıl düzenlenecek? Primi az olanlar ne yapacak? İşte EYT prim formülleri!

Son dakika... EYT Yasasında primler nasıl düzenlenecek? Primi az olanlar ne yapacak? İşte EYT prim formülleri!

EYT Primi az olanlar ne yapacak? EYT formülleri neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar, primi eksik olanlar ve emeklilikten yararlanmak isteyenler EYT gelişmelerini yakından takip ediyor. Staj- tarih talebi, 3600 prim günü gibi seçenklerle beraber de emeklilik hakkı kazanmak EYT kapsamına dahil edildi. EYT ve prim kapsamına dahil edilen her şey haberimizin detayında...

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 15:32 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





