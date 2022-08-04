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Son dakika... EYT Yasasında primler nasıl düzenlenecek? Primi az olanlar ne yapacak? İşte EYT prim formülleri!
Son dakika... EYT Yasasında primler nasıl düzenlenecek? Primi az olanlar ne yapacak? İşte EYT prim formülleri!
EYT Primi az olanlar ne yapacak? EYT formülleri neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar, primi eksik olanlar ve emeklilikten yararlanmak isteyenler EYT gelişmelerini yakından takip ediyor. Staj- tarih talebi, 3600 prim günü gibi seçenklerle beraber de emeklilik hakkı kazanmak EYT kapsamına dahil edildi. EYT ve prim kapsamına dahil edilen her şey haberimizin detayında...
Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 15:32
Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 16:48
EYT'liler için yapılacak olan düzenleme bekleyişleri sürerken, EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. EYT primi eksik olan emekli adayları için 3 seçenek gündemde.
Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.
Yapılan açıklamalar Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların en geç önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacağını gösteriyor.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.
Ancak bu kişilerden bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.