Sözleşmeliye tazminat hakkı! Ne zaman emekli olurum? İşyerimden kendi isteğimle ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim? İşte cevaplar

Sözleşme bitmeden yapılan haksız fesihlerde de tazminat hakkı bulunuyor. Yani sözleşme bitmeden karşı taraf sizi işten çıkartırsa kalan sürenin parasını vereceği gibi eğer belirlenmişse tazminat da ödüyor. Bu yüzden turizm gibi sektörlerde sezonluk olarak ancak peş peşe yıllarla çalışanlar açısından durum aynı şekilde uygulanıyor. Hem izin hem de tazminat hakları çalışılan süreler dikkate alınarak belirleniyor.