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> Sözleşmeliye tazminat hakkı! Ne zaman emekli olurum? İşyerimden kendi isteğimle ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim? İşte cevaplar
Sözleşmeliye tazminat hakkı! Ne zaman emekli olurum? İşyerimden kendi isteğimle ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim? İşte cevaplar
Belli süreli sözleşme ile çalışanlarla anlaşmalar peş peşe yenilenirse belirsiz hale geliyor ve tazminat hakkı doğuyor. Turizm, havacılık gibi sektörlerde çalışanlar dikkatli olmalı. Vatandaşlar, 'Ne zaman emekli olurum?', 'Nasıl emekli olabilirim?', 'işyerimden kendi isteğimle ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim?' gibi soruların cevaplarını merak edip sordu. İşte tüm sorularınızın cevapları...
Giriş Tarihi: 6 Ocak 2020 Pazartesi 23:29
SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr
Belli süreli sözleşme ile çalışanlarla anlaşmalar peş peşe yenilenirse belirsiz hale geliyor ve tazminat hakkı doğuyor. Turizm, havacılık gibi sektörlerde çalışanlar dikkatli olmalı
■ Çok uluslu bir firmada belli süreli sözleşmelerle çalışıyorum. İlk sözleşmemiz 14 aylık oldu. Süre sonunda yenilendi ve 8 aylık yapıldı. Sözleşme yenilenmezse haklarımız ne olacak? (İsmi saklı)
Belli süreli sözleşmeleri 'esaslı bir neden olmadıkça' üst üste birden fazla (zincirleme) yapılamıyor. Yapılırsa belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geliyor. Ayrıca iş kanunu tazminatta belli süreliler alamaz diye bir hüküm koymuyor. Yargıtay kararlarında da tazminat alabileceğiniz hükümleri bulunuyor.
Sözleşme bitmeden yapılan haksız fesihlerde de tazminat hakkı bulunuyor. Yani sözleşme bitmeden karşı taraf sizi işten çıkartırsa kalan sürenin parasını vereceği gibi eğer belirlenmişse tazminat da ödüyor. Bu yüzden turizm gibi sektörlerde sezonluk olarak ancak peş peşe yıllarla çalışanlar açısından durum aynı şekilde uygulanıyor. Hem izin hem de tazminat hakları çalışılan süreler dikkate alınarak belirleniyor.
■ 1998 yılında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladım. Şu an 5 bine yakın primim var. Son işyerimde ise 5 yıldır çalışıyorum. Bu işyerimden kendi isteğimle ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim? Metin KARASU