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> SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!
Emekli aylıklarının hesaplanması sisteminde değişiklik talebi geldi. Mevcut emekliler ve emekli adayları 'karma' emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemini talep ediyor. Peki istenen bu yeni sistemle emekli aylıklarında nasıl bir değişim olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:38
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini talep ediyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, aylıkların hesaplanmasında 'karma sistem' uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade ederek,
"2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür.
Bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir" dedi.
Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Ergün, şunları kaydetti: