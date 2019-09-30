  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

Emekli aylıklarının hesaplanması sisteminde değişiklik talebi geldi. Mevcut emekliler ve emekli adayları 'karma' emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemini talep ediyor. Peki istenen bu yeni sistemle emekli aylıklarında nasıl bir değişim olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini talep ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, aylıkların hesaplanmasında 'karma sistem' uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade ederek,

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

"2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

Bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir" dedi.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Ergün, şunları kaydetti:

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
BİZE ULAŞIN