SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama formülü!

Emekli aylıklarının hesaplanması sisteminde değişiklik talebi geldi. Mevcut emekliler ve emekli adayları 'karma' emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemini talep ediyor. Peki istenen bu yeni sistemle emekli aylıklarında nasıl bir değişim olacak? İşte merak edilenler...