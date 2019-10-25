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> SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak maaşı ne kadar olacak?
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında milyonlarca emeklinin geliri artacak. 2020 Ocak ayında maaşlarına zam yapılacak olan emeklilerin ek ödemelerinde de artış yaşanacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 429 liraya varan artış olacak. Peki bu rakamlara göre en yüksek ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:27
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:28
Emeklilerin gözü kulağı Ocak artışında.
Zam oranını enflasyon göstereceği için emekliler, meraklı bekleyiş içerisinde.
Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.
Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminine göre yüzde 7.3 olacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.