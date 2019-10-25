SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında milyonlarca emeklinin geliri artacak. 2020 Ocak ayında maaşlarına zam yapılacak olan emeklilerin ek ödemelerinde de artış yaşanacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 429 liraya varan artış olacak. Peki bu rakamlara göre en yüksek ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...