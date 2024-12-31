TARIM KREDİ İNDİRİMLERİNDE SON GÜN! İŞTE İNDİRİMDEKİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi Marketleri'nde 24 Aralık'ta başlayan indirimlerde bugün son gün. Pek çok ürünün indirimli fiyatla satışta olduğu Tarım Kredi'de televizyon da indirimli ürünler arasında yer alıyor. İşte 31 Aralık Tarım Kredi Market indirimleri...