TARIM KREDİ İNDİRİMLERİNDE SON GÜN YARIN! İŞTE İNDİRİM KATALOĞU
Tarım Kredi Marketlerinde yılın son indiriminde yarın son gün. Tuvalet kağıdından bebek bezine, televizyon pek çok gıda ürününe varıncaya dek onlarca ürün Tarım Kredi'de indirimli fiyatla satışta. İşte Tarım Kredi Marketleri indirim kataloğu...
HABER MERKEZİ
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Tarım Kredi Marketleri'nde 24 Aralık'ta başlayan indirimlerde yarın son gün. Pek çok ürünün indirimli fiyatla satışta olduğu Tarım Kredi'de televizyon da indirimli ürünler arasında yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market indirimleri...