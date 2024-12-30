TARIM KREDİ İNDİRİMLERİNDE SON GÜN YARIN! İŞTE İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Marketleri'nde 24 Aralık'ta başlayan indirimlerde yarın son gün. Pek çok ürünün indirimli fiyatla satışta olduğu Tarım Kredi'de televizyon da indirimli ürünler arasında yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market indirimleri...