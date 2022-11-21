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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim fırsatı! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 16-30 Kasım indirim kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim fırsatı! Tarım Kredi Kooperatif Marketler 16-30 Kasım indirim kataloğu
İndirime giren marketler hangisi? En ucuz uygun market hangisi?Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde etiket fiyatları düştü. 16-30 Kasım 2022 tarihli kataloğunda yüzlerce indirim haberi verildi. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...
Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:13
Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:25
Tarım Kredi Kooperatif market 20 - 30 Kasım 2022 kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvalılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte Kasım ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....