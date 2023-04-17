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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...

Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...

Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte hazırlıklar başladı. Bereketiyle gelen bayram ile birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri uygun fiyata şeker, çikolata, tatlı, lokum, kahvaltılık satmaya başladı. Ev ekonomisini düşünen vatandaşlar, en ucuz market hangisi? En ucuz yumurta ve sıvı yağ hangi markette satılıyor? İndirime giren marketler hangisi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Nisan ayı indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtını merak ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bakliyat, gıda, şeker, çikolata için indirim haberi verildi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:37
Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...

Tarım Kredi Ramazan Bayramı'na hazırlık yapanlar için fiyatları düşürdükçe düşürdü. Bayram için şeker, lokum, çikolata satışıyla birlikte indirimi duyan markete koşuyor. İşte Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler...

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Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...
Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...
Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...
Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...
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