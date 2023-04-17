Tarım Kredi Marketleri kataloğuna bayram gelmeden indirim geldi! İndirimli ürünler kapış kapış gidiyor yetişen alıyor...

Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte hazırlıklar başladı. Bereketiyle gelen bayram ile birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri uygun fiyata şeker, çikolata, tatlı, lokum, kahvaltılık satmaya başladı. Ev ekonomisini düşünen vatandaşlar, en ucuz market hangisi? En ucuz yumurta ve sıvı yağ hangi markette satılıyor? İndirime giren marketler hangisi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Nisan ayı indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtını merak ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bakliyat, gıda, şeker, çikolata için indirim haberi verildi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler...