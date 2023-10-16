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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu

Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu

Hangi market indirime girdi? En çok giren market hangisi? En ucuz market hangisi? Gıda ürünlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? Tarım Kredi'nin yeni indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayının indirim kataloğunda birçok ürünün fiyatının düştüğünün haberini verdi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 16 Ekim 2023 tarihli kataloğunda indirime giren ürünler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:14

Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu

Tarım Kredi Kooperatif market ekim ayı 2023 kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte ekim ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....

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Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu
Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu
Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu
Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu
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