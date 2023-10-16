Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kataloğunu yayınladı! İndirimi duyanlar markete koştu

Hangi market indirime girdi? En çok giren market hangisi? En ucuz market hangisi? Gıda ürünlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? Tarım Kredi'nin yeni indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekim ayının indirim kataloğunda birçok ürünün fiyatının düştüğünün haberini verdi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 16 Ekim 2023 tarihli kataloğunda indirime giren ürünler...