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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde bayram indirimi! Bayram şekeri, çikolata, kolonya, kıyma...

Tarım Kredi Marketleri'nde bayram indirimi! Bayram şekeri, çikolata, kolonya, kıyma...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bayram gelmeden indirime giren birçok ürünün fiyatı değişti. 16 Haziran- 6 Temmuz arasında olan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından kapış kapış gitmeye başladı. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 16 Haziran- 6 Temmuz indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayında indirime giren kıyma, kuşbaşı et, şeker, lokum, bayram çikolatası kaç para oldu? İşte indirim bitmeden yakalayabileceğiniz Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki uygun fiyatlı ürünler...

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:13

Tarım Kredi Marketleri’nde bayram indirimi! Bayram şekeri, çikolata, kolonya, kıyma...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 Kurban Bayramı için yayınlanan indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte indirim bitmeden alabileceğiniz 16 Haziran- 6 Temmuz Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

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Tarım Kredi Marketleri’nde bayram indirimi! Bayram şekeri, çikolata, kolonya, kıyma...
Tarım Kredi Marketleri’nde bayram indirimi! Bayram şekeri, çikolata, kolonya, kıyma...
Tarım Kredi Marketleri’nde bayram indirimi! Bayram şekeri, çikolata, kolonya, kıyma...
Tarım Kredi Marketleri’nde bayram indirimi! Bayram şekeri, çikolata, kolonya, kıyma...
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