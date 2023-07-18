Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 14-31 Temmuz arasında olan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından kapış kapış gitmeye başladı. Peki indirim bitmeden önce Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Temmuz ayı indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayında indirime giren salça, tuvalet kağıdı, şampuan, deterjan, gazlı içecek, abur cubur, temel gıda ürünleri kaç para oldu? İşte indirim bitmeden yakalayabileceğiniz Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki ürünler...