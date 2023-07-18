  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 14-31 Temmuz arasında olan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından kapış kapış gitmeye başladı. Peki indirim bitmeden önce Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Temmuz ayı indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayında indirime giren salça, tuvalet kağıdı, şampuan, deterjan, gazlı içecek, abur cubur, temel gıda ürünleri kaç para oldu? İşte indirim bitmeden yakalayabileceğiniz Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki ürünler...

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 13:19

Tarım Kredi Marketleri’nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 Temmuz ayında indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte temmuz ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tarım Kredi Marketleri’nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri’nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri’nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu
Tarım Kredi Marketleri’nde hangi ürünler indirime girdi? İşte temmuz ayı indirim kataloğu
  • SON DAKİKA