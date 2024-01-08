Tarım Kredi'de büyük indirim bugün başladı! İşte 8-14 Ocak 2024 indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı indirim kataloğu yayınlandı mı? En ucuz nohut, bulgur, turşu, tuvalet kağıdı, deterjan hangi markette satılıyor? En çok hangi market indirime girdi? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 8-14 Ocak 2024 tarihli indirim kataloğunda neler var? sorularının yanıtı araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri bu sorulara cevap niteliğinde birçok üründe indirim yaptı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde daha uygun fiyata satılan ürünler...