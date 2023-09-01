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Haberler Galeri Tarım Kredi'de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü

Tarım Kredi'de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde okula gidecek çocukları sevindirecek indirim bugün (1 Eylül Cuma 2023) başladı. Peki Tarım Kredi'de eylül ayında hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 13:20 Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 13:23

Tarım Kredi’de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü

Tarım Kredi Kooperatif market eylül ayı 2023 kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca ürün idirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte eylül ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....

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Tarım Kredi’de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü
Tarım Kredi’de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü
Tarım Kredi’de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü
Tarım Kredi’de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü
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