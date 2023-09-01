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Tarım Kredi'de okula hazırlık indirimi! Bu ürünlerin fiyatı düştü
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde okula gidecek çocukları sevindirecek indirim bugün (1 Eylül Cuma 2023) başladı. Peki Tarım Kredi'de eylül ayında hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğu...
Giriş Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 13:20Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 13:23
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Tarım Kredi Kooperatif market eylül ayı 2023 kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca ürün idirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte eylül ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....