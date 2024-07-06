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Haberler Galeri Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin maaş promosyonları da güncellendi. En yüksek promosyonu almak isteyenler bankaların kampanyalarını araştırıyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların promosyon şartları neler? İşte 2024 Temmuz bankaların promosyon rakamları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 06.07.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 15:13

Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

Son dakika haberleri... Emekli maaş promosyonları yükseldi mi? Kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor? Bankalardan promosyon alma şartları neler? soruları araştırılıyor. İşte bankaların Temmuz ayı kampanyaları...

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Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

GARANTİ BBVA
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2024'tür

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı!

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

* 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
* 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

İŞ BANKASI

Emeklilere 12.000 TL'ye Varan Promosyon
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon

TÜRKİYE FİNANS
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.