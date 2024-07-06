Temmuz emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka rakamlar...

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı!

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

* 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

* 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

* 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

* 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

İŞ BANKASI

Emeklilere 12.000 TL'ye Varan Promosyon

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL