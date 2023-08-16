THY’den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı. Yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefleyen THY, iştirakleriyle yapacağı işe alımlarla 2023 yılı sonuna kadar çalışan sayısını 85 bine yükseltmeyi planlıyor. Peki THY personel alım başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:34