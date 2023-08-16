THY’den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

THY BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Koşullar

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

• 31.12.2002 tarihinden önce ve 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• Boy uzunluğunun 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,