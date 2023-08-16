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Haberler Galeri THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı. Yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefleyen THY, iştirakleriyle yapacağı işe alımlarla 2023 yılı sonuna kadar çalışan sayısını 85 bine yükseltmeyi planlıyor. Peki THY personel alım başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:34

THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?
THY’den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

Halihazırda 424 uçaklık modern filosunda görevli 6 bin 422 pilotu bulunan bayrak taşıyıcı şirket, 10 yıllık hedefler kapsamında 813 uçağa ulaşmakla birlikte pilot sayısını da artırmayı amaçlıyor.

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THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?
THY’den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanına bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunları başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar eğitim süresince 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanacak.

THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?
THY’den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

THY BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Koşullar

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

• 31.12.2002 tarihinden önce ve 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• Boy uzunluğunun 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?
THY’den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

• Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

• Daha önce Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?
THY’den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı! Başvuru şartları neler?

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KOŞULU

• Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

IELTS (Akademik veya Genel) : 6 (speaking : min.6)

PTE (Akademik) : 46 (speaking : min.46)

İlana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, Türk Hava Yolları tarafından yapılacak İngilizce sınavında başarılı olmaları koşuluyla, kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Adayların; İngilizce sınavından başarılı olsalar dahi kurul mülakatı öncesi belirtilen dil belgelerinden birini ibraz etmeleri gerekmektedir. TOEFL Home Edition, IELTS Online ve PTE Online sınavları kabul edilmemektedir.

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