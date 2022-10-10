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Haberler Galeri TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı. Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsa ile ilk etapta 28 ilde verilecek 10 bin iş yeri için başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. Peki TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları için şartlar neler? Ödeme ne kadar olacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:14
TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

Konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları da bugün başlayacak ve 7 Kasım'a kadar sürecek.

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TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor.

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsanın başvurularında, tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI DUYURACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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