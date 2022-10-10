TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvuru parası ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı. Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsa ile ilk etapta 28 ilde verilecek 10 bin iş yeri için başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. Peki TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları için şartlar neler? Ödeme ne kadar olacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...