TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Proje kapsamında, tüm ve tüm ilçelerde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak, 250 bin konut amaçlı arsa milletin istifadesine sunulacak. Projeye başvuruda bulunacak olanlar konutların hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. TOKİ konutların yapılacağı ilçeleri açıkladı. Peki İzmir, İstanbul ve Ankara'da sosyal konutlar hangi ilçelerde yapılacak? İşte detaylar...