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Haberler Galeri TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Proje kapsamında, tüm ve tüm ilçelerde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak, 250 bin konut amaçlı arsa milletin istifadesine sunulacak. Projeye başvuruda bulunacak olanlar konutların hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. TOKİ konutların yapılacağı ilçeleri açıkladı. Peki İzmir, İstanbul ve Ankara'da sosyal konutlar hangi ilçelerde yapılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 16:13 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 16:35
TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren proje kapsamında ilk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de inşa edilecek

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TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

Toplam 608 bin lira fiyatlı 2 artı 1 konutların ödemesi aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle; 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecek

TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

İşte sosyal konutların yapılacağı ilçeler...

TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

PROJENİN İLK ETABI

Sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

TOKİ sosyal konut projelerinin yapılacağı yerleri açıkladı

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

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