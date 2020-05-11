Türkiye, ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte ekonomiye operasyonu boşa çıkartan adımlar

Londra merkezli uluslararası finans çeteleri, Türkiye'ye yönelik karanlık bir operasyon gerçekleştirdi. BDDK ve ekonomi yönetimi devreye girerek bu saldırıyı bertaraf etti. Türk ekonomisine yönelik saldırıların ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüşmesi sırasında olması dikkat çekti. Geçtiğimiz yılın mart ayında ve 2018 yılının ağustos ayında da Türkiye ekonomisini hedef aldılar ancak istediklerini alamadılar. Türkiye, yerli ve milli ekonomi temeliyle saldırıları boşa çıkardı. Alınan yerli ve milli önlemler ile ekonomik tuzaklara geçiş verilmedi.