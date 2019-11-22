Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz hattı kurulması konusunda flaş gelişme

Petrol ve doğal gaz alanlarına hakimiyet üzerinden mücadelenin sürdüğü Doğu Akdeniz'de, egemenlik haklarını savunan Türkiye ve KKTC'den önemli bir adımın sinyali geldi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasını gündeme getiren ilk resmi açıklamayı yaptı.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar da konuşmasında Türkiye'den kabloyla elektrik alımını gündeme aldıklarını söyledi.



Faaliyete geçme zamanı olarak 2025 yılı gösterilen KKTC-Türkiye doğal gaz boru hattı için iki ülke arasındaki su boru hattının bulunduğu güzergah öne çıktı.