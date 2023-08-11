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Haberler Galeri Türkiye'ye kruvaziyer bereketi! 7 ayda yüz binlerce yolcu getirdi

Türkiye'ye kruvaziyer bereketi! 7 ayda yüz binlerce yolcu getirdi

Türkiye'nin önemli turizm rotaların turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ülkemize kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,6 artarak yaklaşık 692 bin oldu.

AA

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:43 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:50

Türkiye’ye kruvaziyer bereketi! 7 ayda yüz binlerce yolcu getirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ilişkin kruvaziyer istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 154'e çıktı. Kruvaziyer yolcu sayısı da aynı ayda yüzde 72,6 artışla 209 bin 33 oldu.

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Türkiye’ye kruvaziyer bereketi! 7 ayda yüz binlerce yolcu getirdi

Ülke limanlarına gelen kruvaziyer sayısı ocak-temmuz döneminde ise yüzde 31,4 artarak 574'e yükseldi. Bu gemilerle gelen yolcu sayısı ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 83,6 artarak 691 bin 958 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’ye kruvaziyer bereketi! 7 ayda yüz binlerce yolcu getirdi

EN FAZLA KRUVAZİYERİN GELDİĞİ 5 LİMAN

Yılın 7 ayında en fazla kruvaziyerin geldiği 5 limana bakıldığında ise Kuşadası limanı 264 gemi ve 372 bin 831 yolcuyla ilk sırada yer aldı.

Türkiye’ye kruvaziyer bereketi! 7 ayda yüz binlerce yolcu getirdi

İstanbul limanlarının 102 gemi ve 169 bin 320 yolcuyla ikinci sırada, Çeşme limanının 47 gemi ve 30 bin 15 yolcuyla üçüncü sırada olduğu görüldü.

Türkiye’ye kruvaziyer bereketi! 7 ayda yüz binlerce yolcu getirdi

Bodrum Limanı'na 42 gemi ve 39 bin 679 yolcu gelirken, Çanakkale Limanı'na 22 gemi ve 11 bin 276 yolcunun geldiği kaydedildi.

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