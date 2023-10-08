Türkiye’den dünyaya gönderiliyor! 3,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'deki mermer rezervi, dünyanın en büyük rezervleri arasında yer alıyor. Ülke genelinde 650 çeşit renk ve desende mermer yer alırken, bunlar arasında oluşum bakımından Afyon mermeri birinci sırada bulunuyor. 50'ye yakın renk ve desende mermerin olduğu kentten, 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Mermer ve doğal taş sektöründe ise Türkiye genelinde 8 ayda 3,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye'deki mermer sektörü hakkında bilgi veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Öncelikle ülkemizde 650 çeşit renk ve desende mermerimiz var. Ama dünyada yapısı, oluşumu ve sertliği ile Afyon mermeri, birinci sırada. Allah tarafından Afyon'a, İscehisar'ımıza verilen çok büyük bir nimet. Afyonkarahisar'da da yaklaşık 50'ye yakın renk ve desende mermerimiz çıkıyor.