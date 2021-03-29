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Haberler Galeri Türkler yemiyor, Çinliler hayran! 30 milyon dolar ödediler

Türkler yemiyor, Çinliler hayran! 30 milyon dolar ödediler

İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Çinlilerin, mutfaklarının vazgeçilmezi deniz patlıcanını Türkiye'den ihraç ettiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:07
Türkler yemiyor, Çinliler hayran! 30 milyon dolar ödediler

Kore'ye de ihraç edilen deniz patlıcanının ekonomiye 30 milyon dolar gelir getirdiğini belirten Çakan, "Çinliler için manevi değeri var. Çorbalarında, salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünüyorlar. Hatta kırışıklıklara iyi geldiği gerekçesiyle kremini bile yapıyorlar" dedi

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Türkler yemiyor, Çinliler hayran! 30 milyon dolar ödediler

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege ve Akdeniz'in dip sularından çıkartılan deniz patlıcanını, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Türkler yemiyor, Çinliler hayran! 30 milyon dolar ödediler

Çakan, Çin ve Kore mutfağının sevilen ürünlerinden deniz patlıcanı ihracının ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir getirdiğini belirtti.

Türkler yemiyor, Çinliler hayran! 30 milyon dolar ödediler

Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyleyen Çakan, "Çinliler için manevi değeri olan bir ürün.

Türkler yemiyor, Çinliler hayran! 30 milyon dolar ödediler

Çorba ve salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirip, yaşlılığı geciktirdiğini düşünüyorlar. Kırışıklıklara iyi geldiği için krem yapıyorlar" dedi.

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