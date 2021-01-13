Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

2 AY UZATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında verilen 4447 sayılı kanun 24. Maddesine göre verilen bu ödemelerde ücretsiz izne çıkarılan ya da işsiz kalan vatandaşlar için işsizlik sigortası fonu ve İŞKUR tarafından ödemeler iki ay süre ile uzatıldı.