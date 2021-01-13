Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

Nakdi ücret desteği başvurusu nereden nasıl yapılır? sorusu ücretsiz izne ayrılan çalışanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, artışın Ocak ayı itibariyle geçerli olduğunu belirterek, yüzde 21.56'lık artışın ücretsiz izne çıkarılan nakdi ücret desteği, istihdama dönüş teşviki ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını söyledi. Peki, nakdi ücret desteği başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...