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Haberler Galeri Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

Nakdi ücret desteği başvurusu nereden nasıl yapılır? sorusu ücretsiz izne ayrılan çalışanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, artışın Ocak ayı itibariyle geçerli olduğunu belirterek, yüzde 21.56'lık artışın ücretsiz izne çıkarılan nakdi ücret desteği, istihdama dönüş teşviki ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını söyledi. Peki, nakdi ücret desteği başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:47
Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteği yüzde 21.56 zamlandı ve artı istihdam teşviki arttırıldı. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı bin 170 lira olan nakdi ücret desteği 252 lira artışla bin 422 liraya çıktı. İstihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu.

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Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

2 AY UZATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında verilen 4447 sayılı kanun 24. Maddesine göre verilen bu ödemelerde ücretsiz izne çıkarılan ya da işsiz kalan vatandaşlar için işsizlik sigortası fonu ve İŞKUR tarafından ödemeler iki ay süre ile uzatıldı.

Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

17 Nisan 2020 tarihinden bu yana kadar iş sözleşmeleri olsa bile iş verenler tarafından 22 Mayıs 2003 tarihli 4857 sayılı iş kanunu kapsamındaki 10. Maddesine göre ücretsiz bir şekilde işten çıkarılanlar alabilecek. Bir yandan da işlerinden olan vatandaşlar, iş sözleşmeleri fesih edilen vatandaşlar işsizlik ödemesi alternatiflerinden yararlanma haklarına sahip olacaklar.

Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

Bu süreçlerde vatandaşların yaşlılık aylığı almamaları, kısa süreli ya da tamamen işten çıkarılma şartları aranıyor.

Ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi ücret desteği başvuru şartları nelerdir?

ÜCRETSİZ İZNE TAZMİNAT HAKKI

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ücretsiz izin ile ilgili yazısı şu şekilde:

Pandemi dolayısıyla fesih yasağı devam ediyor. Ancak ücretsiz izin hakkı var. Peki bu süreler tazminat hesabında kullanılacak mı? İşte cevabı...

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