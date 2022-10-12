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Haberler Galeri Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa'da kazanlar kaynıyor

Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa'da kazanlar kaynıyor

Türkiye'nin üzüm üretim merkezi konumunda olan Manisa'da pekmez mesaisi devam ediyor. Bağlardan toplanan üzümlerin imece usulüyle sıkılarak kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, doğal üretim yöntemlerinin kattığı lezzetle talep görüyor.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:26 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:29
Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa'da kazanlar kaynıyor
Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa’da kazanlar kaynıyor

Üreticiler, sabahın erken saatlerinde türküler eşliğinde bağlardan özenle topladıkları üzümleri, traktörlerle evlerine taşıyor. Üzüm suyunun yoğunlaşması için 2 gün kasalarda dinlendirilen üzümler, geleneksel yöntemlerle erkekler tarafından havuzlarda ezilerek şıra haline getiriliyor. Bu işlemin ardından bir gün daha bekletilen şıranın üzerine bölgede "pekmez toprağı" olarak bilinen kil ilave ediliyor ve 8 ila 10 saat bekletiliyor.

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Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa'da kazanlar kaynıyor
Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa’da kazanlar kaynıyor

Ertesi sabah topraktan arındırılan şıranın kaynatma işlemine geçiliyor. Mahalle meydanına kurulan kazanların başında imece usulü çalışan kadınlar da odun ateşiyle ısıtılan kazanlarda üzüm suyunu yaklaşık 16 saat kaynatıyor.

Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa'da kazanlar kaynıyor
Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa’da kazanlar kaynıyor

Kıvamını aldıktan sonra 6 saat dinlendirilen pekmez, katkı maddesi kullanmadan çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra şişelere dolduruluyor. Her aşaması ayrı bir emek gerektiren üzüm pekmezi büyükşehirler ile çevre illerden talep görüyor.

Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa'da kazanlar kaynıyor
Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa’da kazanlar kaynıyor

"LEZZETİ MAKİNEDE SIKILANA BENZEMEZ"

Sevinçler Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Himmet Taş, AA muhabirine, her yıl eşi, çocukları ve komşularıyla imece usulü pekmez ürettiklerini belirterek, geleneksel yöntemle katkı maddesi kullanmadan yaptıkları pekmezlerin tüketiciler tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa'da kazanlar kaynıyor
Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa’da kazanlar kaynıyor

Bağcılığın ve pekmez üretiminin zor ve emek gerektiren bir iş olduğunu vurgulayan Taş, şunları anlattı:

"Bağ, bahar gelir sürülür, budarız, yaz gelir aralanır. Üzüm olduktan sonra hasadına başlanır. Pekmezi hazırlamak 5 gün sürer. Makinede üzümü ezerek suyunu çıkaranlar da var. Ama böyle yapılanlara kesinlikle uymuyor. Bu şekilde daha doğal ve kaynatıldığında lezzeti kesinlikle diğerine benzemez. Üzümlerimizi çiğnedikten sonra suyunu kazanlara dolduruyoruz. Pekmez toprağını kazanlara koyup sabaha kadar dinlendirdikten sonra odun ateşinde kaynatmaya başlıyoruz. Ocağa 15 kazan vurduk, akşama kadar kaynatacağız, oluncaya kadar devem edeceğiz. Zahmetli ama çare yok, gayret edeceğiz."

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