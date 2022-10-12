Üzüm diyarında pekmez mesaisi! Manisa’da kazanlar kaynıyor

Bağcılığın ve pekmez üretiminin zor ve emek gerektiren bir iş olduğunu vurgulayan Taş, şunları anlattı:

"Bağ, bahar gelir sürülür, budarız, yaz gelir aralanır. Üzüm olduktan sonra hasadına başlanır. Pekmezi hazırlamak 5 gün sürer. Makinede üzümü ezerek suyunu çıkaranlar da var. Ama böyle yapılanlara kesinlikle uymuyor. Bu şekilde daha doğal ve kaynatıldığında lezzeti kesinlikle diğerine benzemez. Üzümlerimizi çiğnedikten sonra suyunu kazanlara dolduruyoruz. Pekmez toprağını kazanlara koyup sabaha kadar dinlendirdikten sonra odun ateşinde kaynatmaya başlıyoruz. Ocağa 15 kazan vurduk, akşama kadar kaynatacağız, oluncaya kadar devem edeceğiz. Zahmetli ama çare yok, gayret edeceğiz."