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Yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor, bu kazanda şifa kaynıyor!
Yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor, bu kazanda şifa kaynıyor!
Dünyaca meşhur çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da, hem sofralık hem de kurutmalık üzümlerde hasat sezonunun sonuna gelindi. Yüzyıllar geçmesine rağmen aynı yöntemle kaynatılan üzümler, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere pek çok farklı şehirlerden rağbet görüyor. Uzun ve meşakkatli işlemler ile kaynatılan pekmezin şifası saymakla bitmiyor. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve çocuk emziren annelerin yanı sıra hastalıklarından dolayı iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde önemli yer alıyor.
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:14
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:16
Üzümler geleneksel olarak kaynatılıyor, şifası hep taze kalıyor!
Üzümün başkenti Manisa'da hasat sezonunun sona ermesiyle birlikte kırsal mahallelerde yüzyıllardır aynı yöntemle pekmez yapımına başlandı. Uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından hazırlanan pekmezler başta İzmir ve İstanbul olmak üzere pek çok şehirden alıcı buluyor.
Üzümler geleneksel olarak kaynatılıyor, şifası hep taze kalıyor!
Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da hem sofralık üzümlerde hem de kurutmalık üzümlerde sezon sona erdi. Manisa genelinde üretim çekirdeksiz Sultani üzüm ön plana çıkarken, bazı bölgelerde pekmez yapımına uygun iri taneli farklı türlerde üzüm üretimleri de yapılıyor.
Üzümler geleneksel olarak kaynatılıyor, şifası hep taze kalıyor!
Hasat sezonu bitiminin ardından kentin kırsal mahallelerinde yüzyıllardır aynı yöntemle pekmez yapımına da başlandı. Üzümü ezerek suyunu çıkaran pekmez üreticileri, şıra adı verilen üzüm suyunu dinlendirdikten sonra özel bir toprakla karıştırarak kaynamaya bırakıyor. Sabah saatlerinde odun ateşiyle yakılan ocaklarda uzun bir kaynama sürecine giren şıra, içindeki toprağın mayalanması sonrası pekmeze dönüşüyor.
Üzümler geleneksel olarak kaynatılıyor, şifası hep taze kalıyor!
Taşma durumuna karşı sürekli karıştırılan pekmez, daha sonra soğumaya bırakılıyor. Hazırlanan pekmezler daha sonra özellikle kış aylarında tüketilmek üzere cam kavanozlara alınıyor.
Üzümler geleneksel olarak kaynatılıyor, şifası hep taze kalıyor!
Pekmez yapımının aşamalarını anlatan pekmez üreticisi Ahmet Samanlı, "Normalde Manisa'da yaşıyorum ancak pekmez mevsimi geldiğinde köyüme geliyorum.