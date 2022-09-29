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Yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor, bu kazanda şifa kaynıyor!

Dünyaca meşhur çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da, hem sofralık hem de kurutmalık üzümlerde hasat sezonunun sonuna gelindi. Yüzyıllar geçmesine rağmen aynı yöntemle kaynatılan üzümler, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere pek çok farklı şehirlerden rağbet görüyor. Uzun ve meşakkatli işlemler ile kaynatılan pekmezin şifası saymakla bitmiyor. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve çocuk emziren annelerin yanı sıra hastalıklarından dolayı iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde önemli yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:14 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





