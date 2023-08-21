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Haberler Galeri Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Şehir Plancısı ile mülakatsız doğrudan KPSS puan sıralamasına göre Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 90 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.Peki ilana başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Personel alım başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:19

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 90 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve tarihini araştırıyor. Peki VGM personel alım başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte merak edilen detaylar...

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Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

VGM PERSONEL ALIM GENEL ŞARTLARI:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
2- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

4- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
8- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
9- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
10- Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye şartlarında çalışmaya ve seyahat etmeye engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

11- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde belirtilen "Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar" hariç,herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

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