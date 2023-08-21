Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

8- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

9- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

10- Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye şartlarında çalışmaya ve seyahat etmeye engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

