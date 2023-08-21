Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Şehir Plancısı ile mülakatsız doğrudan KPSS puan sıralamasına göre Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 90 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.Peki ilana başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Personel alım başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:19