Yapımına kızı için başlamıştı! Şimdi Amerika'dan sipariş alıyor

Olayın tesadüf ile başladığını ancak bambaşka bir yöne evrildiğini ifade eden Okar, "Pia doğduğunda biz çok hassas davranmaya başladık. Ne yaparız da çocuğumuzu sentetik ürünlerden uzak tutarız diye kaygımız vardı. Bu onun oynayacağı, eğleneceğe şeylere de yansıdı.