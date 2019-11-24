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Yapımına kızı için başlamıştı! Şimdi Amerika'dan sipariş alıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Suzan Yılmaz Okar'ın (40), kızını sağlıksız oyuncaklardan korumak için pazardan aldığı bez bebek, gelir kaynağı oldu. Okar'ın yüz ifadesini sert bulup yeniden tasarladığı bebek beğenilince kendisini bu işe adadı, bez bebek yapmaya başladı. Bebekleri yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da beğenilen Okar, şimdi Amerika'dan aldığı siparişler için ilçede çalışmayan kadınlardan bir ekip kurarak, üretime başlamayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2019 Pazar 11:46 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2019 Pazar 11:48
Yapımına kızı için başlamıştı! Şimdi Amerika'dan sipariş alıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Suzan Yılmaz Okar'ın (40), kızını sağlıksız oyuncaklardan korumak için pazardan aldığı bez bebek, gelir kaynağı oldu. Okar'ın yüz ifadesini sert bulup yeniden tasarladığı bebek beğenilince kendisini bu işe adadı, bez bebek yapmaya başladı. Bebekleri yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da beğenilen Okar, şimdi Amerika'dan aldığı siparişler için ilçede çalışmayan kadınlardan bir ekip kurarak, üretime başlamayı planlıyor.

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Yapımına kızı için başlamıştı! Şimdi Amerika'dan sipariş alıyor

Seferihisar'da yaşayan yazar ve heykeltıraş Suzan Yılmaz Okar ile gazeteci Baha Okar (41) çifti, 5,5 yıl önce kızları Pia dünyaya geldiğinde, onu sağlıksız oyuncaklardan korumak için arayışa başladı. Fabrikasyon ürünlere karşı başlayan alternatif arayış, Suzan Yılmaz Okar'ın, Sığacık pazarında gördüğü bez bebek ile son buldu.

Yapımına kızı için başlamıştı! Şimdi Amerika'dan sipariş alıyor
Okar, burada gördüğü bebeği alarak evine götürdü. Okar, bebeğin surat ifadesini biraz ciddi bulunca, bunu sökerek yeniden yapmaya karar verdi. Bebeğin ilk haliyle, kendisinin son şeklini verdiği halini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yapımına kızı için başlamıştı! Şimdi Amerika'dan sipariş alıyor
Yaptığı bez bebek arkadaşları ve yakınları tarafından oldukça beğenilen Suzan Yılmaz Okar, o gün kendini bu işe adamaya karar verdi. Kendisine bez bebek yapması için talepte bulunulması üzerine, evinin bir köşesini atölyeye çeviren Okar, çalışmalara başladı. Az sayıda sipariş alan Okar, ilçedeki üretici pazarında da yaptıklarını satmaya başladı.
Yapımına kızı için başlamıştı! Şimdi Amerika'dan sipariş alıyor

Olayın tesadüf ile başladığını ancak bambaşka bir yöne evrildiğini ifade eden Okar, "Pia doğduğunda biz çok hassas davranmaya başladık. Ne yaparız da çocuğumuzu sentetik ürünlerden uzak tutarız diye kaygımız vardı. Bu onun oynayacağı, eğleneceğe şeylere de yansıdı.

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