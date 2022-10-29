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Haberler Galeri Yerli üretimde 'Devrim' yapıldı.... İşte 1960'lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

Yerli üretimde 'Devrim' yapıldı.... İşte 1960'lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

Bugün tüm Türkiye, yarım asırdan fazladır hayalini kurduğu yerli otomobil üretme idealini gerçeğe dönüştürmeyi başarmanın haklı gururunu yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği yerli otomobil hamlesinin bir sonucu olan TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği fabrika bugün açıldı. Muhalefetin tıpkı yıllar önce olduğu gibi engellemeye çalıştığı, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 'Hani nerede?' diyerek küçümsediği yerli otomobil seri üretime Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün geçti. Türkiye'nin kendi otomobilini üretme gayesi ise 1960 yılına kadar uzanıyor. İşte yerli otomobilin geçmişten bugüne serüveni..

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 17:24
Yerli üretimde ’Devrim’ yapıldı.... İşte 1960’lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

4 Mart 1961 tarihinde o dönem İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Öğretim Üyesi olan Doçent Doktor Necmettin Erbakan Bakanlar Kurulu toplantısına davet ediliyor. Dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fahri Özdilek'in başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nda yerli otomobil üretme fikri ciddi olarak ele alınıyor.

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Yerli üretimde ’Devrim’ yapıldı.... İşte 1960’lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

Erbakan, Konya'da kurulan Gümüş Motor Fabrikası'nın otomobil motorlarını seri halde imal edeceğini, traktör üretimi için kurulan Uzel Makas Fabrikası'nın makaslarını yapacağını ve elektrometal fabrikasının da çeşitli parçaları ile dişlilerini yapabilecek durumda olduğunu kurul toplantısında ifade ediyor.

Yerli üretimde ’Devrim’ yapıldı.... İşte 1960’lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

4.5 AYDA ÜRETİLDİ

Bu toplantıdan yalnızca üç ay sonra 10 Haziran 1961 tarihinde Devrim otomobilini imalatı için Ankara'da ilk toplantı gerçekleştirildi. Şimdiki adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) olan Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda yaklaşık 200 Türk mühendis gecesini gündüzüne katarak çalıştı.

Yerli üretimde ’Devrim’ yapıldı.... İşte 1960’lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

İlk otomobilin 1961 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yetişmesi istendiği için, mühendis ekibinin önünde 4.5 ay gibi kısa bir süre vardı.

KARA PROPAGANDAYA MARUZ KALDI

Bütün zorluklara rağmen dört adet otomobilinin üretilmesi başarıldı. Daha sonra 'Devrim' ismi verilecek olan bu otomobiller Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ankara'ya götürüldü. O dönemin parasıyla 1 milyon 400 bin liranın ayrıldığı ve kısıtlı bir zaman diliminde üretilen otomobiller Ankara'da devletin zirvesinin önüne çıkartıldı.

Yerli üretimde ’Devrim’ yapıldı.... İşte 1960’lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

Fakat talihsizlikler silsilesi de bundan sonra başladı. Arabaları tören alanına getiren konvoyun benzin ikmalinden haberi olmadığı için araçlara benzin alınamamıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, "Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz" sözünü söyledi.

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