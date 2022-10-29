Yerli üretimde ’Devrim’ yapıldı.... İşte 1960’lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

İlk otomobilin 1961 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yetişmesi istendiği için, mühendis ekibinin önünde 4.5 ay gibi kısa bir süre vardı.

KARA PROPAGANDAYA MARUZ KALDI

Bütün zorluklara rağmen dört adet otomobilinin üretilmesi başarıldı. Daha sonra 'Devrim' ismi verilecek olan bu otomobiller Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ankara'ya götürüldü. O dönemin parasıyla 1 milyon 400 bin liranın ayrıldığı ve kısıtlı bir zaman diliminde üretilen otomobiller Ankara'da devletin zirvesinin önüne çıkartıldı.