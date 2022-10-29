Yerli üretimde ’Devrim’ yapıldı.... İşte 1960’lı yıllardan günümüze uzanan TOGG serüveni

Bugün tüm Türkiye, yarım asırdan fazladır hayalini kurduğu yerli otomobil üretme idealini gerçeğe dönüştürmeyi başarmanın haklı gururunu yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği yerli otomobil hamlesinin bir sonucu olan TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği fabrika bugün açıldı. Muhalefetin tıpkı yıllar önce olduğu gibi engellemeye çalıştığı, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 'Hani nerede?' diyerek küçümsediği yerli otomobil seri üretime Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün geçti. Türkiye'nin kendi otomobilini üretme gayesi ise 1960 yılına kadar uzanıyor. İşte yerli otomobilin geçmişten bugüne serüveni..