Yılın 12 ayı üretiliyor! ’Vali Hanım Çileği’nden ekonomiye milyonluk katkı

Kentte 12 ay çilek üreterek ekonomiye katkı sağladıklarına işaret eden Saylak, şöyle konuştu:

"Muğla genelinde 834 dönüm arazide çilek arazileri oluşturduk. 1628 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yılda 4 bin 500 ton çilek elde ederek 450 ila 600 milyon arasında gelir elde ediliyor. Bin 600 kişinin yaklaşık 500'ü kadından oluşuyor. Amacımız üreticilerimizi farklı ürün desenleri ile tanıştırarak 12 ay boyunca gelir elde etmelerini sağlamak. Biz bir taraftan hasat yaparken bir taraftan da dikimini yapıyoruz. Çünkü çileğin alıcısı hemen hazır. Muğla'nın sıfır rakımdan 1800 rakıma kadar olan coğrafik özelliği bize 12 ay çilek üretiminde büyük avantaj sağlıyor. Bu mevsimde tarlada çilek toplamak gerçekten zor ama biz Muğla'da tarladan ürün topluyoruz."



