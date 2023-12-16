Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16- 31 Aralık 2023 indirim kataloğunu yayınlandı. Yıl bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki aralık ayı kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 16- 31 Aralık 2023 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt bulmaya başladı. Tarım Kredi Marketleri yıl bitiminde yaptığı indirimle şov fiyatlara imza attı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:15