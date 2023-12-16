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Haberler Galeri Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu

Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16- 31 Aralık 2023 indirim kataloğunu yayınlandı. Yıl bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki aralık ayı kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 16- 31 Aralık 2023 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz et, süt, tavuk, yoğurt, bakliyat, kahvaltılık, aburcubur nerede satılıyor? Hangi markette indirim var?" soruları yanıt bulmaya başladı. Tarım Kredi Marketleri yıl bitiminde yaptığı indirimle şov fiyatlara imza attı. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:15

Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 aralık ayı idirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur ve çay gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

İndirim kampanyası 16 Aralık tarihinde başladı ve 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu
Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu
Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu
Yılın en büyük indirimi bu sabah başladı! Tarım Kredi yıl bitmeden öyle bir indirim yaptı ki... İşte 16- 31 Aralık indirim kataloğu
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