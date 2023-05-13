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14 Mayıs 2023 AK PARTİ milletvekili adayları isim listesi | 28. Dönem AK Parti milletvekili adayları kim oldu? AK Parti İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 AK PARTİ milletvekili adayları isim listesi | 28. Dönem AK Parti milletvekili adayları kim oldu? AK Parti İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili adayları...
Türkiye 81 ilde 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. Oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş seçime dair merak edilenleri araştırıyor. Milletvekili aday listeleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Partiler 9 Nisan tarihinde YSK'ya milletvekili aday listeleri teslim etti. Peki AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? AK Parti İzmir'den milletvekili adayları kimler? İşte 2023 il il AK Parti milletvekili aday listesi...
Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:45
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kısa bir süre kaldı. Partilerin milletvekili aday listeleri de belli oldu. Peki AK Parti'den milletvekili adayları kimler oldu? İzmir AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti'nin 2023 milletvekili aday listesi...
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İŞTE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ