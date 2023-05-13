14 Mayıs 2023 AK PARTİ milletvekili adayları isim listesi | 28. Dönem AK Parti milletvekili adayları kim oldu? AK Parti İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili adayları...

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kısa bir süre kaldı. Partilerin milletvekili aday listeleri de belli oldu. Peki AK Parti'den milletvekili adayları kimler oldu? İzmir AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti'nin 2023 milletvekili aday listesi...

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