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Haberler Galeri 1905 yılında Kütahya'da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

1905 yılında Kütahya'da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan Kütahya'daki Yeşil Cami özellikle iç kısımdaki süslemelerinin güzelliği ile ilgi çekiyor. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Caminin iç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:06 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:09
1905 yılında Kütahya’da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

Kütahya'da Osmanlı'nın son döneminden kalma tarihi Yeşil Cami, adını aldığı yeşil ve altın sarısı iç süslemeleriyle dikkati çekiyor.

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1905 yılında Kütahya’da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

Saray Mahallesi'ndeki, 1905 yılında mimarlığını Kütahya mutasarrıfı Ahmed Fuad Paşa'nın yaptığı cami, hayırseverlerin destekleriyle inşa edildi. 117 yıllık camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyor.

1905 yılında Kütahya’da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine, Yeşil Cami'nin Kütahya'nın süslemesi en güzel ibadethanelerinin başında geldiğini söyledi.

1905 yılında Kütahya’da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

Caminin süslemelerinin Osmanlı döneminde Kütahya'da memur olan saray ressamlarından Rıza Bey tarafından yapıldığını belirten Demirtaş, şu bilgileri paylaştı:

1905 yılında Kütahya’da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

"Kaynaklarda caminin mimarının bizzat Ahmed Fuad Paşa olduğu geçiyor. İç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir. Caminin iç süslemelerini görmek için birçok ziyaretçi geliyor."

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