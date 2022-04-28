1905 yılında Kütahya’da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden

"Kaynaklarda caminin mimarının bizzat Ahmed Fuad Paşa olduğu geçiyor. İç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir. Caminin iç süslemelerini görmek için birçok ziyaretçi geliyor."