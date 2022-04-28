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1905 yılında Kütahya'da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden
1905 yılında Kütahya'da yapıldı! Bölgenin en güzellerinden
Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan Kütahya'daki Yeşil Cami özellikle iç kısımdaki süslemelerinin güzelliği ile ilgi çekiyor. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Caminin iç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir" dedi.
Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:06
Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:09
Kütahya'da Osmanlı'nın son döneminden kalma tarihi Yeşil Cami, adını aldığı yeşil ve altın sarısı iç süslemeleriyle dikkati çekiyor.
Saray Mahallesi'ndeki, 1905 yılında mimarlığını Kütahya mutasarrıfı Ahmed Fuad Paşa'nın yaptığı cami, hayırseverlerin destekleriyle inşa edildi. 117 yıllık camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyor.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine, Yeşil Cami'nin Kütahya'nın süslemesi en güzel ibadethanelerinin başında geldiğini söyledi.
Caminin süslemelerinin Osmanlı döneminde Kütahya'da memur olan saray ressamlarından Rıza Bey tarafından yapıldığını belirten Demirtaş, şu bilgileri paylaştı:
"Kaynaklarda caminin mimarının bizzat Ahmed Fuad Paşa olduğu geçiyor. İç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir. Caminin iç süslemelerini görmek için birçok ziyaretçi geliyor."