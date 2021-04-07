1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının 92'ncisi çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı ve 18 Mart 2022'de de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak. Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından ana kablolarının montajına devam ediyor. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan köprünün kuzey tarafına 45, güneş tarafına ise 47'nci çelik kablo çekildi. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er çelik kablo çekilecek.