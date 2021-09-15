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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son adımlar

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:05 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





