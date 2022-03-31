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2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

2019 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir? Ramazan ayının ilk 10 günü geride kalırken bu sorular yoğun şekilde aranıyor. Fitre, Ramazan ayının en önemli unsurları arasında yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği miktarda yardımda bulunuluyor. Halk arasında fitre olarak bilinen bu sadakanın asıl adı ise Fıtır Sadakası'dır. Peki, 2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir? İşte fitre verilirken dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





