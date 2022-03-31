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Haberler Galeri 2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

2019 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir? Ramazan ayının ilk 10 günü geride kalırken bu sorular yoğun şekilde aranıyor. Fitre, Ramazan ayının en önemli unsurları arasında yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği miktarda yardımda bulunuluyor. Halk arasında fitre olarak bilinen bu sadakanın asıl adı ise Fıtır Sadakası'dır. Peki, 2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir? İşte fitre verilirken dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:31
2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

Müslümanlar; başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olarak adlandırılan Ramazan-ı Şerif ayında oruçlarını tutmaya devam ediyor. Bir yandan da fitre ücreti ve fitre verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği araştırılıyor. Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği ücret alt sınır olmak kaydı ile Fıtır Sadakası veriliyor. Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak için verilen Fıtır Sadakası halk arasında fitre olarak adlandırılıyor. Peki, 2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir? İşte fitre ile ilgili merak edilenler...

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2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

2022 FİTRE ÜCRETİ NE KADAR?

2022 fitre ücreti Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti tarafından belirlendi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

Fitre miktarı geçtiğimiz yıl 28 TL olarak açıklanmıştı.

2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

FİTRE NEDİR?

Fıtır sadakası ile ilgili hadislerde Hz. Peygamber zamanında bu malî mükellefiyetin hurma, arpa, kuru üzüm gibi o dönemin yaygın gıda maddelerinden 1 sâ' (ölçek) olarak ödendiği belirtilmekle beraber, yine bu devirde buğdaydan da 1/2 sâ' olmak üzere fitre verildiğini gösteren hadisler vardır.

Abdullah b. Sa'lebe'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber'in buğdaydan 1/2 sâ' fıtır sadakası vermeyi emrettiği ifade olunmuştur (bk. Ebû Dâvûd, "Zekât", 20).

2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

Ayrıca Abdullah b. Abbas, Basra Camii minberinde ramazanın son günü okuduğu bir hutbede Basralılara Hz. Peygamberin fıtır sadakası uygulamasını öğretirken, Rasûlullah'ın hurmadan 1 sâ', buğdaydan 1/2 sâ' takdir etmiş olduğunu bildirmiştir (bk. Ebû Dâvûd, "Zekât", 20).

Buğdaydan verilecek fitre miktarının, fitre verilecek maddelere ve miktarlarına ilişkin hadislerde belirtilmesinin yanı sıra, bu miktarın Muâviye zamanında tesbit edilmiş olduğunu bildiren rivayetler de vardır. Bu hususta Ebû Saîd el-Hudrî'den gelen bir rivayet şöyledir:

2022 fitre ücreti ne kadar oldu? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre ne zaman verilir?

"Biz fıtır sadakasını Hz. Peygamber zamanında taamdan 1 sâ', hurmadan 1 sâ', arpadan 1 sâ' ve kuru üzümden 1 sâ' olarak verirdik. Muâviye zamanına kadar bu böyle devam etti. Muâviye halifeliği zamanında hacca geldi, minbere çıkarak bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 'Ben iki müd (1/2 sâ') Şam buğdayının, 1 sâ' hurmaya eşit olduğunu görüyorum'. Bundan sonra insanlar onun görüşünü kabul ederek, buğdaydan fıtır sadakasını 1/2 sâ' olarak vermeye başladılar" (bk. Buhârî, "Zekât", 76).

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