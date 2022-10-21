25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

İlerleyen yaşlarda tanıştığı kişiler sayesinde daha bilinçli olarak taş toplamaya başladığını belirten Bülbül, "Onlarla birlikteliğimizden sonra bu iş daha profesyonel hale geldi. Çünkü büyüklerimiz hem meslek hem bilgi olarak bu taşlara bizden daha hakim. Onların vasıtasıyla 4 kişilik bir grubumuz oldu. Doğu bölgesi dışında neredeyse tüm Türkiye'yi taş toplamak için gezdik." diye konuştu.