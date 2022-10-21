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Haberler Galeri 25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

Kütahya'da yıllardır araziden doğal taş toplayan yüksek inşaat mühendisi, çeşitli renklerden oluşan ve ağırlığı 12 tonu bulan taşları evinde sergiliyor. Çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu taşlar için arkadaşlarıyla Türkiye'nin büyük bölümünü gezen Erhan Bülbül, ametist, kuvars, azurit gibi 90 çeşit taştan oluşan 12 ton ağırlığındaki koleksiyonun sahibi oldu.Yüksek inşaat mühendisi Bülbül, "Bana verdiği mutluluk, üç gün beni uyutmuyor. Bu taşları ilk çıkardığımız andaki duyguyu herkesin yaşamasını çok isterim. Çünkü aklımız başımızdan gidiyor. Yani o taşın oluşumu, doğadaki hali inanılmaz" dedi.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 17:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 17:46
25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

Kütahya'da gemolojiye (kıymetli taş bilimi) ilgi duyan 48 yaşındaki mühendis Erhan Bülbül, 25 yıllık emeğinin sonucunda 12 ton ağırlığında doğal taş koleksiyonuna sahip oldu.

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25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

Birçok şehri gezerek araziden arkadaşlarının desteğiyle yarı kıymetli taşları toplayan Bülbül, bunları uzmanlarından öğrenerek sınıflandırdı.

25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

Bülbül, ametist, epidotlu kuvars, ortoklaslı kuvars, ateş opal, realgar kristalleri, azurit, stibnite, floritli kuvars gibi onlarca doğal taşın sergilenmesi için evinin bir odasını ayırdı

25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

Erhan Bülbül, AA muhabirine, doğada bulunan kıymetli taşlara, kayaçlara ilgisinin çocuk yaşlarda dere kenarlarında renkli küçük taşlar toplayarak başladığını söyledi.

25 yıl boyunca topladı! Hepsi birbirinden değerli

İlerleyen yaşlarda tanıştığı kişiler sayesinde daha bilinçli olarak taş toplamaya başladığını belirten Bülbül, "Onlarla birlikteliğimizden sonra bu iş daha profesyonel hale geldi. Çünkü büyüklerimiz hem meslek hem bilgi olarak bu taşlara bizden daha hakim. Onların vasıtasıyla 4 kişilik bir grubumuz oldu. Doğu bölgesi dışında neredeyse tüm Türkiye'yi taş toplamak için gezdik." diye konuştu.

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