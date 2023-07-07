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3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezi Ege'deki büyük depremlere ışık tutacak
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezinde kazı çalışmalarında ortaya çıkan sütunlar ve diğer alanlarda tarihte yaşanan depremlerin izleri sürülüyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt:, "Bu yıl Lagina'da yaptığımız çalışmalarda, milattan sonra 365 yılında bu bölgede 7 şiddetinden fazla bir depremin izlerini tespit ettik. Hem yatay hem de dikey birbirine bağlanmış devasa bloklardan oluşan yapının depremin büyüklüğüyle nasıl yıkıldığını kayıt altına alıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2023 Cuma 14:56Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2023 Cuma 14:58
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3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezi Ege'deki büyük depremlere ışık tutacak
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen kazı çalışmalarında, antik dönemde meydana gelmiş büyük depremlerin yol açtığı tahribat araştırılıyor.
Osman Hamdi Bey tarafından 132 yıl önce başlanan ve başkanlığını da bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini de taşıyan Lagina'daki çalışmaları, Prof. Dr. Bilal Söğüt devam ettiriyor.
3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezi Ege'deki büyük depremlere ışık tutacak
Kazılarda pagan inanışına göre kutsal sayılan tanrıça Hekate adına yapılan en büyük kutsal alan ve tapınağın gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülüyor.
Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Lagina'nın bölgenin ve antik dönemin Hekate adına düzenlenmiş en büyük dini merkez olma özelliğini taşıdığını, Hekate adına yapılan en büyük tapınağın da burada yer aldığını söyledi.
3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezi Ege'deki büyük depremlere ışık tutacak
Bu yıl ağırlıklı olarak antik dönemde törenler esnasında görevli ve ziyaretçilerin girdiği alanda kazı çalışması yaptıklarını anlatan Söğüt, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıları gün yüzüne çıkardıklarını aktardı.
Tören kapısında bulunan ve kazılarda çıkarılan blokları 3D olarak birleştirdiklerini ifade eden Söğüt, yapıların önceki dönemlerde nasıl olduğunu da ziyaretçilerin birebir görme şansı bulduğunu dile getirdi.
3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezi Ege'deki büyük depremlere ışık tutacak
Söğüt, kutsal alan ve çevresindeki yerleşimin antik dönemde yaşanan depremlerden etkilendiğini belirterek, "Roma döneminde milattan sonra 139 yılındaki depremin bölgede ciddi anlamda hasar verdiğini biliyoruz. Özellikle bu yıl Lagina'da yaptığımız çalışmalarda, milattan sonra 365 yılında bu bölgede 7 şiddetinden fazla bir depremin izlerini tespit ettik. Hem yatay hem de dikey birbirine bağlanmış devasa bloklardan oluşan yapının depremin büyüklüğüyle nasıl yıkıldığını kayıt altına alıyoruz." diye konuştu.
3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezi Ege'deki büyük depremlere ışık tutacak
Dönemin yapılarının neredeyse hiç yakılmayacak şekilde sağlam inşa edilmiş olduğuna dikkati çeken Söğüt, bazı alanlarda depremin etkisiyle yapıların tamamen doğuya doğru kaydığını tespit ettiklerini kaydetti.
Söğüt, hazırladıkları TÜBİTAK ve AB projesiyle bölgede jeolog, arkeolog ve mimarlardan oluşan ekiple daha detaylı çalışma yürüteceklerini, depremin bölgeye nasıl zarar verdiğini, yapıların bulundukları yerden nasıl kaydığını net bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.