3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal merkezi Ege’deki büyük depremlere ışık tutacak

Kazılarda pagan inanışına göre kutsal sayılan tanrıça Hekate adına yapılan en büyük kutsal alan ve tapınağın gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülüyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Lagina'nın bölgenin ve antik dönemin Hekate adına düzenlenmiş en büyük dini merkez olma özelliğini taşıdığını, Hekate adına yapılan en büyük tapınağın da burada yer aldığını söyledi.