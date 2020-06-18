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Haberler Galeri Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli ve Armutlu köylerini bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı tarım arazileri de zarar gördü. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:38 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:42
Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

Çay'da sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle Koçbeyli ve Armutlu köylerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Toprak yığınlarının dolduğu yol, ulaşıma kapanırken, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Bölgede bazı tarım alanlarının da heyelan ve sağanaktan zarar gördüğü belirtildi.

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Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, "Sabah Karamık Gölü etrafında kurulu olan Koçbeyli ve Armutlu köyleri yolunda heyelan olmuş. Ekiplerimizi hemen gönderdik. Çalışmalara başladı. Zarar tespit çalışmalarını da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri başlattı. Can kaybımız yok. Yalnız ekili arazi biraz zarar görmüş" dedi.

Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

Koçbeyli muhtarı Arif Ayhan ise "Sabaha karşı 03.00 sıralarında şiddetli yağmur başladı. Gün ağarmaya başladığında bizi Armutlu köyüne bağlayan yolun kapandığı bildirildi. Hemen olay yerine gittim. Heyelandan dolayı yol kaymış ve kaya parçaları yolu kapatmış. Hemen jandarmaya ve kaymakamlığa bildirdi. Özel İdare'ye ait ekipler geldi ve çalışmalara başladı.

Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

Yolu kısmen ulaşıma açtı. Yapım işlemleri de devam ediyor. Ekipler çalışıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören ekili alanları tespite başladı. Tahminim 100 dekar arpa ve buğdayın ekili olduğu alan zarar gördü" diye konuştu.

DHA

Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar'da heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı
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