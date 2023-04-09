AK Partili Saygılı: İzmir ve ilçelerine en büyük yatırımı AK Parti yaptı

"FARKI HATIRLATACAĞIZ"
Saygılı, Torbalı'da da ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Teşkilattan, seçim çalışmalarında ilçeye yapılan kamu yatırımları ve 2014-2019 yılları arasındaki AK Parti belediyeciliği dönemi farkının vatandaşlara anlatılmasını isteyen Saygılı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İlçemizde 300'ün üzerinde belediye projesi hayata geçirmişiz. Kamu yatırımlarımız sadece o dönemde 1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmiş. Bu muazzam bir tablo. Torbalı Devlet Hastanesi, İZBAN, ağız ve diş sağlığı merkezinin yanı sıra 60'ın üzerinde okulu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanımızın bu ilçemiz için de verdiği her sözü tuttu. Bakanlarımızın bir eli hep buradaydı, çok sayıda ulaşım yatırımı yaptık. Vatandaşlarımıza dokunurken, bunları anlatacağız. Hizmet farkını hatırlatacağız."