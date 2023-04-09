AK Partili Saygılı: İzmir ve ilçelerine en büyük yatırımı AK Parti yaptı

"YİNE BİZ YAPARIZ"

14 Mayıs seçiminin önemli bir kırılma noktası olduğunun altını çizen Saygılı, "Konuştuğumuz her fert bunun bilincinde. En çok da 'Yaparsa AK Parti yapar' düşüncesi hakim. Evet, yaparsak biz yaparız. Bunun sözünü sandığa çeyrek kala vatandaşımıza defaten veriyoruz. Hem de göğsümüzü gere gere veriyoruz. Çünkü yıllardır böyle oldu. Milletimizin bizlere duyduğu itimadın, verdiği oyun karşılığını her daim verdik. Bugün kendi yerli ve milli üretimini yapan bir ülke, enerjiden teknolojiye dışa bağlılığa son verecek adımları atan bir ülke konumundayız. Bunu da milletimizin omzunu, omzumuzda bulduğumuz için sağladık. Kendi içlerinde güven sorunu yaşayan, siyaseti ve ülkenin geleceğini sen ben tartışmaları, koltuk pazarlıklarına sıkıştıranlar boşuna iktidara gelme hayali kuruyor. 14 Mayıs'ta milletimiz 'Yaparsa Erdoğan yapar. Yaparsa AK Parti yapar' diyecek" diye konuştu.