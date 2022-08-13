AK Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı | Başkan Erdoğan'dan 84 milyona mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen yaptığı reformlarla ve girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. "Erdemliler Hareketi", Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak "AK Parti" adıyla 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesindeki yerini aldı. Aynı gün parti kurucularının yer aldığı programda, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullanan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında oy birliğiyle genel başkan seçildi. Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere de mektup gönderdi.