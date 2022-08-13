AK Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı | Başkan Erdoğan'dan 84 milyona mektup

İLK SEÇİM İLK BAŞARI

Kurulduğu dönemde tüm muhalefet partileri gibi AK Parti de erken seçim isteyen tarafta yer aldı. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki ilk seçim sınavından yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.

12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkum edildiği için siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan ise başbakan olamadı. Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.