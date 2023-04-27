AK Parti’nin yeni dönem adımları! Gençlere, emeklilere, kadınlara çiftçilere büyük destek

AİLE VE GENÇLİK BANKASI ADIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile kavramına yeni dönemde de verecekleri öneme değinerek, "Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailelerin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz" demişti.