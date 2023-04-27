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AK Parti’nin yeni dönem adımları! Gençlere, emeklilere, kadınlara çiftçilere büyük destek
AK Parti’nin yeni dönem adımları! Gençlere, emeklilere, kadınlara çiftçilere büyük destek
Vatandaşın çıkarlarını koruyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin gençlere, emeklilere, kadınlara çiftçilere müjdeleri sürüyor. Vatandaşa 4 koldan destek veren AK Parti, kamuda 3600 ek gösterge sorununu çözerken EYT'lilere emeklilik hakkı tanımış ve öğrencilerin KYK kredi faizlerini de silmişti. İşte Başkan Erdoğan önderliğinde yeni dönemde atılacak adımlar...
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:33
Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:47
Gençlerden emeklilere, kadınlardan çiftçilere kadar birçok kesime sosyal destek sağlayan AK Parti hükümeti yeni dönemde de her kesimin cebine olumlu yansıyacak adımlar atmayı planlıyor. 14 Mayıs seçimleri için il il dolaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşla buluşmalarında yeni dönem müjdelerini sıralıyor.
VATANDAŞA 4 KOLDAN DESTEK
Başkan Erdoğan, gençlik kartı uygulamasını duyurarak, "Kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanıyla bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz." demişti.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Başkan Erdoğan, "Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgelerini kullanacağız. Genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız" ifadelerine yer vermişti.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI
Başkan Erdoğan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını ifade etmişti. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ni devlet ödeyecek.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI ADIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile kavramına yeni dönemde de verecekleri öneme değinerek, "Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailelerin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz" demişti.