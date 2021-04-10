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Haberler Galeri AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

İlk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'ün havalanma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:27 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:31
AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3'üncü prototipi PT-3'ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.

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AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AKINCI PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

Bayraktar, paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür " ifadelerine yer verdi.

AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı
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